Алехандро Папу Гомес узгодив особистий контракт з Інтером, повідомляє bergamo.corriere.it.

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Угода аргентинця з "нерадзуррі" розрахована до літа 2023-го, а його зарплата суттєво не відрізнятиметься від нинішньої – близько 2,5 млн євро за рік + бонуси. Залишився найважливіший пункт – ціна трансферу. Інтер та Аталанта поки не можуть домовитись, клуб Папу вимагає 8-12 млн євро за свого гравця, Інтер хоче заплатити значно менше.

Нагадаємо, Гомес хоче покинути табір "бергамасків" через особистий конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

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