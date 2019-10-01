Аталанта не здобуває в Лізі чемпіонів тих результатів, на які заслуговує, – Гасперіні

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив дії своїх підопічних у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Хлопці впорались добре, і хоча ми повинні взяти на себе частину провини за вирішальний гол, часом здається, що ми не отримуємо результатів, на які заслуговуємо в Лізі чемпіонів.

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Це була важлива гра проти сильної команди, яка звикла до подібних турнірів. Рівень дуже високий, тому це цінний досвід, але дуже боляче втратити очки за кілька секунд до фінального свистка. Дуже шкода хлопців, особливо враховуючи те, як вони грали, поразка насправді не відображає цього", – сказав Гасперіні в коментарі Sky Sport Italia.

Наразі Аталанта посідає останню позицію в групі С, не маючи жодного очка в своєму активі. У наступному турі бергамаски поїдуть в гості до Манчестер Сіті.

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