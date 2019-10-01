toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - БАВАРІЯ

Аталанта не здобуває в Лізі чемпіонів тих результатів, на які заслуговує, – Гасперіні

1 жовтня 23:31 607 Читать на русском
Аталанта не здобуває в Лізі чемпіонів тих результатів, на які заслуговує, – Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив дії своїх підопічних у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

"Хлопці впорались добре, і хоча ми повинні взяти на себе частину провини за вирішальний гол, часом здається, що ми не отримуємо результатів, на які заслуговуємо в Лізі чемпіонів.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Це була важлива гра проти сильної команди, яка звикла до подібних турнірів. Рівень дуже високий, тому це цінний досвід, але дуже боляче втратити очки за кілька секунд до фінального свистка. Дуже шкода хлопців, особливо враховуючи те, як вони грали, поразка насправді не відображає цього", – сказав Гасперіні в коментарі Sky Sport Italia.

Наразі Аталанта посідає останню позицію в групі С, не маючи жодного очка в своєму активі. У наступному турі бергамаски поїдуть в гості до Манчестер Сіті.

Шахтар вирвав фантастичну перемогу над Аталантою в Італії

blog_ava
Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу
1 жовтня
13356
Теги
Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
37
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук