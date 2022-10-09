Аталанта розписала нічию з Аталантою в рамках 9-го туру Серії А. Огляд та відео голів – в цій новині на "Футбол 24".

Джан П'єро Гасперіні зробив ставку на перевірених виконавців, але героєм першого тайму став єдиний новачок у стартовому складі. Адемола Лукман відгукнувся на простріл від Мурієля. Англієць ще й отримав абсурдну жовту картку, оскільки арбітр розгледів у його святкуванні образу на свою адресу. Там навіть близько не було нічого подібного.

По перерві Аталанта отримала розкішний шанс подвоїти перевагу завдяки пенальті. Мурієль до асисту додав ще й гол. Тренери зробили низку замін (зокрема, вийшов Маліновський), але краще вгадав Андреа Соттіль. Удінезе отримав необхідний імпульс і знову довів, що не випадково перебуває серед лідерів чемпіонату Італії.

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Камбек розпочався голом одного з найкращих гравців Серії А прямо зараз. Жерер Деулофеу взяв на себе відповідальність за виконання перспективного. Вихованець Барселони розкішним ударом закрутив м'яч під штангу. На цьому Удінезе не зупинився, а продовжив тиснути. Аталанта мала вигляд відверто розгубленої команди і невдовзі пропустила вдруге – від Переса. Цей гол виявився останнім у звітній зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Аталанта бодай тимчасово стала одноосібним лідером Серії А, Удінезе з відставанням в одне очко на другій сходинці зрівнявся з Міланом та Наполі, але партенопейці ще мали зіграти свій матч 9-го туру.