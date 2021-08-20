Чинний чемпіон Італії досі не знайшов заміни Ромелу Лукаку, який перебрався у Челсі.

Інтер намагався купити на місце бельгійця Дувана Сапату, але Аталанта не хоче відпускати свого бомбардира менше ніж за 40 млн євро. Такі умови роблять трансфер неможливим.

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Керівництво міланського клубу вже знайшло альтернативу. Інтер активізував переговори щодо можливості переходу Маркуса Тюрама із Борусії Менхенгладбах, повідомляє La Gazetta dello Sport. Німці оцінюють свого гравця у 30 млн євро, а італійці пропонують 20 млн+ 5 млн бонусами. Сторони намагаються знайти консенсус.

До слова, у минулому сезоні форвард збірної Франції на клубному рівні провів 40 матчів, забивши 11 голів та віддавши 12 асистів. Зокрема, Маркус відіграв обидва матчі у протистоянні з Шахтарем в ЛЧ, яке завершилося на користь Борусії із загальним рахунком 10:0. Тюрам віддав результативний пас у київському поєдинку.

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