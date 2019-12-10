Аталанта не без проблем приземлилась у Харкові – члени делегації через туман змушені були летіти до Києва

Італійська Аталанта не без проблем прибула на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Сьогодні, 10 грудня, бергамська Аталанта прибула в Україну на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Однак Харків зустрів гостей не надто гостинно: через густий туман пілотам було доволі складно посадити літак – вони на власний страх і ризик зважились небезпечне приземлення. А от інший літак, в якому на гру поспішали уболівальники Аталанти, представники УЄФА і журналісти, змушений був летіти до Києва, повідомляє видання Calcio Atalanta.

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Нагадаємо, в середу, 11 грудня, Шахтар у Харкові у вирішальному матчі Ліги чемпіонів прийматиме Аталанту. Початок поєдинку о 19:55. Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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