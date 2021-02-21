Аталанта перестріляла Наполі у 23 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Наполі на "Футбол 24".

Перший тайм запам'ятався лише вилученням Гасперіні, а от у другій половині Сапата з передачі Мурієля відкрив рахунок у зустрічі. Зєлінскі дуже швидко відіграв відставання. Госенс та Мурієль збільшили перевагу бергамасків. Наполі знову відквитав один м'яч, щоправда, зусиллями того таки Госенса, який забив у власні ворота. Але крапку в зустрічі поставив Ромеро.

Аталанта у божевільному матчі перестріляла Наполі – шість голів за тайм, вилучення Гасперіні, крихти для Маліновського

Таким чином, Аталанта набрала 43 очки та піднялась на 4 позицію, Наполі з 40 пунктами залишився сьомим.