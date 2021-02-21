Аталанта – Наполі – 4:2 – відео голів і огляд матчу
22:47 - Читать на русском
Аталанта перестріляла Наполі у 23 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Наполі на "Футбол 24".
52’ Дуван Сапата
64’ Робін Госенс
72’ Луїс Мурієль
Пйотр Зєлінскі 58’
Робін Госенс 76’
52’ Дуван Сапата
58’ Пйотр Зєлінскі
64’ Робін Госенс
72’ Луїс Мурієль
76’ Робін Госенс
Перший тайм запам'ятався лише вилученням Гасперіні, а от у другій половині Сапата з передачі Мурієля відкрив рахунок у зустрічі. Зєлінскі дуже швидко відіграв відставання. Госенс та Мурієль збільшили перевагу бергамасків. Наполі знову відквитав один м'яч, щоправда, зусиллями того таки Госенса, який забив у власні ворота. Але крапку в зустрічі поставив Ромеро.
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Таким чином, Аталанта набрала 43 очки та піднялась на 4 позицію, Наполі з 40 пунктами залишився сьомим.
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