Мілан на виїзді переміг Фіорентину, Аталанта здолала Дженоа: 36-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках 36-го туру чемпіонату Італії Мілан у гостях переміг Фіорентину, Кальярі вдома програв Лаціо, Дженоа на виїзді поступився Аталанті. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 36-й тур

Аталанта – Дженоа – 2:1

Голи: Берров, 46, Кастань, 53 – Пандев, 89

Кальярі – Лаціо – 1:2

Голи: Паволетті, 90+1 – Луїс Альберто, 31, Корреа, 53

Фіорентина – Мілан – 0:1

Голи: Чалханоглу, 35

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У матчі-відкритті 36-го туру Серії А Аталанта приймала Дженоа. Бергамці продовжують боротьбу за місце в топ-4. "Боги" – фаворити у цій боротьбі, їм необхідно набрати 7 залікових балів у останніх трьох матчах аби не залежати від результатів інших команд. Дженоа ж досі не гарантувала собі прописку в Серії А, але вже у цьому турі, у разі перемоги, могла вирішити всі свої питання. Тож обом командам було за що боротись. Вже до двадцятої хвилини Аталанта зусиллями Тімоті Кастаньї та Дувана Сапати забила двічі, однак обидва рази арбітр відмінив взяття воріт через офсайд. Бергамці у першому таймі більше володіли м’ячем, однак особливо небезпечних моментів жодна з команд не створила. На першій хвилині другого тайму Муса Берров, який тільки-но вийшов на заміну, з передачі Мартена де Рона вразив ворота суперника і відкрив рахунок у матчі. А за сім хвилин Тімоті Кастань подвоїв перевагу своєї команди. За хвилину до закінчення матчу Горан Пандев відквитав один м’яч. Після цієї гри Аталанта набрала 65 очок і піднялась на третю сходинку, Дженоа з 36-ма пунктами залишилась на шістнадцятому місці.

У ще одному матчі Лаціо завітав у гості до Кальярі. "Орли" продовжують боротьбу за єврокубки, тож перемога була головною ціллю на цей матч. "Острів’яни", які ще мають теоретичні шанси покинути Серію А, сподівались на те, що суперник буде економити сили на фінал Кубка Італії. У першому таймі обидві команди грали у безкомпромісний футбол, однак більше моментів створили саме гості. Зрештою кількість переросла у якість і на 31-й хвилині Луїс Альберто після передачі Адама Марушича вивів Лаціо вперед. На початку другого тайму Карлос Хоакін Корреа подвоїв рахунок. У Кальярі було достатньо моментів аби відквитати бодай один м’яч і на першій доданій хвилині Леонардо Паволетті таки забив. На більше просто не вистачило часу. Перемога принесла Лаціо 58 очок і сьоме місце, Кальярі з 40 пунктами залишився на тринадцятій сходинці.

В останньому матчі дня Фіорентина зустрічалась з Міланом. "Россонері", які все ще вірять у те, що зможуть потрапити до майбутньої Ліги чемпіонів, сьогодні зобов’язані були перемагати. Суперник для цього був більш ніж підходящий, адже "лілії" не знала смаку перемог в останніх одинадцяти матчах. У першому таймі Мілан значно переважав свого суперника і на 35-й хвилині Хакан Чалханоглу після передачі Хесуса Сусо головою спрямував м’яч у сітку воріт. Друга половина зустрічі пройшла у затяжних атаках Фіорентини, яка бомбардувала ворота суперника. Здавалось м’яч от-от залетить у ворота Доннарумми, однак Мілану таки вдалось вистояти і зберегти мінімальну перемогу. Після поразки Фіорентина з 40 пунктами залишилась на дванадцятому місці, Мілан набрав 62 очки і піднявся на п’яту сходинку.

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