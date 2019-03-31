Аталанта на виїзді перемогла Парму: 29-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 29-го туру італійської першості Аталанта завдяки голам Маріо Пашаліча та Дувана Сапати перемогла Парму (1:3).

Чемпіонат Італії 2018/2019, 29-й тур

Парма – Аталанта – 1:3

Голи: Жервінью, 8 – Пашаліч, 24, Сапата, 75, 90+4

Рома – Наполі – початок о 16:00

Фіорентина – Торіно – початок о 16:00

Фрозіноне – СПАЛ – початок о 16:00

Болонья – Сассуоло – початок о 19:00

Інтер – Лаціо – початок о 21:30

Парма приймала Аталанту, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині зусиллями Жервінью – івуарієць скористався помилкою захисника та розстріляв ворота суперника. Втім, вже на 24-й Пашаліч зрівняв, отримавши розрізний пас від Гомеса та пробивши з меж штрафного в правий нижній кут. Надалі матч проходив у рівній боротьбі з кількома небезпечними моментами у виконанні обох команд, але сильнішою виявилась Аталанта. На 75-й хвилині швидкісна контратака гостей завершилась прострілом Кастаня, який ударом з лінії воротарського замкнув Сапата – 1:2. Вже у компенсований час Сапата оформив дубль та встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:3.

Таким чином, Аталанта набрала 48 очок та піднялася на п'яту позицію в турнірній таблиці, в той час як Парма з 33 заліковими балами опустилась на тринадцяту.