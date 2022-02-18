Американський фонд KKR (повна назва – Kohlberg Kravis Roberts) завершує угоду щодо придбання Аталанти, повідомляє Sky Sport.

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Компанія виплатить 350 млн євро за 85% прав на володіння клубом. При цьому, роль генерального директора залишиться за Лукою Перкассі, який є одним з головних творців успіху Аталанти після свого повернення до клубу в 2010 році.

Зазначимо, що у поточному сезоні бергамаски посідають 5 місце у Серії А з 44 очками в активі (в четвертого Ювентуса лише на 2 пункти більше). Також команда продовжує боротьбу в Лізі Європи, обігравши в першому матчі 1/16 фіналу Олімпіакос (2:1).

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