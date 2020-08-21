toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ КРАВЕЦЬ БАРСЕЛОНА

Аталанта може підписати Батшуаї на заміну своєму бомбардиру

06:00 - Читать на русском
Аталанта може підписати Батшуаї на заміну своєму бомбардиру
Міши Батшуаї / Reuters

Аталанта сподівається підсилити позицію центрфорварда у літнє міжсезоння.

Нападник Челсі Міши Батшуаї може приєднатися до Руслана Маліновського і компанії, повідомляє Tuttomercato.

Батшуаї остаточно визначився із майбутнім у Челсі

Аталанта боїться втратити свого бомбардира Дувана Сапату, на якого полює Ювентус. Якщо колумбійця таки доведеться відпускати, то Батшуаї стане пріоритетним варіантом на заміну. Контракт бельгійця з Челсі розрахований ще на рік, поточна ціна за Transfermarkt – 14 млн євро.

Додамо, що сезон 2019/20 склався для Батшуаї не надто вдало, оскільки гравець збірної Бельгії програв конкуренцію Жиру та Абрахаму. В активі Міши 25 матчів у всіх турнірах, 8 голів та 3 асисти.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу
20 серпня
12611
Теги
Італія Трансфери Аталанта Аталанта Англія Міши Міши Батшуаї Дуван Дуван Сапата Челсі Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
42
хв
Олімпік
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?