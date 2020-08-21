Аталанта може підписати Батшуаї на заміну своєму бомбардиру

Нападник Челсі Міши Батшуаї може приєднатися до Руслана Маліновського і компанії, повідомляє Tuttomercato.

Батшуаї остаточно визначився із майбутнім у Челсі

Аталанта боїться втратити свого бомбардира Дувана Сапату, на якого полює Ювентус. Якщо колумбійця таки доведеться відпускати, то Батшуаї стане пріоритетним варіантом на заміну. Контракт бельгійця з Челсі розрахований ще на рік, поточна ціна за Transfermarkt – 14 млн євро.

Додамо, що сезон 2019/20 склався для Батшуаї не надто вдало, оскільки гравець збірної Бельгії програв конкуренцію Жиру та Абрахаму. В активі Міши 25 матчів у всіх турнірах, 8 голів та 3 асисти.

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