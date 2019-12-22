Аталанта – Мілан: стартові склади на матч Серії А – Маліновський знову розпочинає в основі

Аталанта з Бергамо приймає Мілан в 17-му турі чемпіонату Італії. Стартові склади команд – у цій новині.

Матч Аталанта – Мілан розпочнеться о 13:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на "Футбол 2", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Тренери команд уже визначилися, хто розпочне матч із перших хвилин. Керманич бергамасків Джан П'єро Гасперіні довірив місце в старті Руслану Маліновському. Для українця це другий поспіль вихід у старті Аталанти в Серії А.

Натомість Стефано Піолі не знайшов місце в основі для Кшиштофа Пйонтека. Також із лави запасних матч розпочне віце-чемпіон світу Анте Ребіч.

Стартові склади команд:

Аталанта: Голліні – Толої, Джімшиті, Паломіно – Кастань, де Рон, Маліновський, Госенс – Пашаліч, Ілічіч, Гомес

Запасні: Берров, Гатебур, Ібаньєс, Фройлер, Мас'єлло, Мурієль, Россі, Спортьєлло

Our dressing room is ... with a special guest

Tutto pronto per #AtalantaMilan... con un ospite speciale #SerieATIM #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/xWtHiNYQxa — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 22, 2019

Мілан: Дж. Доннарумма – Конті, Мусаккіо, Романьйолі, Родрігес – Кессьє, Беннасер, Бонавентура – Сусо, Леау, Чалханоглу

Запасні: А. Доннарумма, Рейна, Білья, Боріні, Брешіаніні, Габбія, Калабрія, Кальдара, Кастільєхо, Круніч, Пйонтек, Ребіч