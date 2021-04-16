Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон ще може пошуміти у Серії А.

Аталанта планує запросити воротаря Ювентуса Джанлуїджі Буффона, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Керівництво бергамасків вже намагалось підписати ветерана 2 роки тому, але трансфер не вдався. Аталанта виступить з офіційною пропозицією, якщо команда втратить основного воротаря П'єрлуїджі Голліні, яким цікавиться низка клубів.

Чинний контракт Буффона з Юве розрахований до кінця червня. У нинішньому сезоні Серії А 43-річний гокліпер провів 6 матчів, в яких попустив лише один м'яч.

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