Аталанта і Манчестер Юнайтед розписали результативну нічию в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ілічіч відкрив рахунок, отримавши купу простору у карному майданчику суперника. Удар словенця був легким і по центру, але Давід Де Хеа чомусь пропустив його під собою. Манчестер Юнайтед відповів красивою комбінацією, яку підсумував пас Бруну п'ятою на розстріл від Роналду.

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По перерві оборона МЮ провалилась ще раз, дозволивши Сапаті реалізувати вихід віч-на-віч з голкіпером. Спочатку арбітри помилково зафіксували офсайд, але VAR правильно розсудив епізод. Рятував ситуацію той-таки Роналду. Вже в компенсований час 36-річний португалець ідеально піймав м'яч і більярдним ударом оформив остаточні 2:2.