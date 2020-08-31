Тріо виконавців Аталанти з Бергамо захворіли на сумнозвісний COVID-19. Кольори бронзового призера італійської Серії А захищає українець Руслан Маліновський.

Випадки інфікування коронавірусом виявлені в Аталанті, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Наразі в "Богині" є троє хворих на COVID-19. Виконавці перебувають на самоізоляції, хвороба минає безсимптомно. Прізвища гравців прес-служба бергамасків вирішила не оприлюднювати.

Нагадаємо, що навесні Італія найбільше в Європі постраждала від пандемії коронавірусу. Зокрема, Бергамо стало епіцентром поширення важкої хвороби на Апеннінах.

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