Аталанта Маліновського переживає спалах коронавірусу – інфіковані вже троє гравців "Богині"
20:11 - Читать на русском
Тріо виконавців Аталанти з Бергамо захворіли на сумнозвісний COVID-19. Кольори бронзового призера італійської Серії А захищає українець Руслан Маліновський.
Випадки інфікування коронавірусом виявлені в Аталанті, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Наразі в "Богині" є троє хворих на COVID-19. Виконавці перебувають на самоізоляції, хвороба минає безсимптомно. Прізвища гравців прес-служба бергамасків вирішила не оприлюднювати.
Нагадаємо, що навесні Італія найбільше в Європі постраждала від пандемії коронавірусу. Зокрема, Бергамо стало епіцентром поширення важкої хвороби на Апеннінах.
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