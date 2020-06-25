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Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

01:18 - Читать на русском
Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – Лаціо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Аталанта обіграла Лаціо у 27 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Лаціо.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

Лаціо бадьоро почав гру, швидко забивши два голи. Аталанті вдалося відквитати один м'яч ще до перерви, а у другому таймі бергамаски забили ще двічі. Окрасою поєдинку став розкішний гол українця Руслана Маліновського.

Аталанта здобула вольову перемогу над Лаціо у матчі з п'ятьма голами та шедевром Маліновського

Аталанта набрала 54 очки, залишившись на четвертій позиції з відривом від п'ятої Роми у шість залікових балів. Лаціо йде другим, маючи в активі 62 пункти. У Ювентуса 66 очок.

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Теги
Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Відеоновини Італія Аталанта - Лаціо Серія А
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