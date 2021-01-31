Аталанта – Лаціо – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Аталанта поступилась Лаціо у матчі 20 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Лаціо.
Лаціо в самому дебюті зустрічі вийшов вперед завдяки класному пострілу Марушіча у дальню дев'ятку. Мілінковіч-Савіч міг подвоїти перевагу, проте м'яч після його удару головою влучив у стійку.
Аталанта тотально провалилася та втратила чудову серію – Лаціо взяв реванш, а Маліновський не врятував від жаху
Після перерви на полі з'явився Маліновський, а Лаціо майже одразу забив другий м'яч – Іммобіле скинув на Корреа, а той втік від захисту, обіграв воротаря та закотив сферу в порожні ворота. Аталанта змогла відігратись завдяки голу Пашаліча (відзначимо класний обіграш Мурієля перед цим), але Лаціо добив суперника, відзначився Мурікі.
Таким чином, Лаціо набрав 37 очок та піднявся на 6 місце, Аталанта з 36 пунктами залишилася сьомою.