Лаціо в самому дебюті зустрічі вийшов вперед завдяки класному пострілу Марушіча у дальню дев'ятку. Мілінковіч-Савіч міг подвоїти перевагу, проте м'яч після його удару головою влучив у стійку.

Аталанта тотально провалилася та втратила чудову серію – Лаціо взяв реванш, а Маліновський не врятував від жаху

Після перерви на полі з'явився Маліновський, а Лаціо майже одразу забив другий м'яч – Іммобіле скинув на Корреа, а той втік від захисту, обіграв воротаря та закотив сферу в порожні ворота. Аталанта змогла відігратись завдяки голу Пашаліча (відзначимо класний обіграш Мурієля перед цим), але Лаціо добив суперника, відзначився Мурікі.

Таким чином, Лаціо набрав 37 очок та піднявся на 6 місце, Аталанта з 36 пунктами залишилася сьомою.