Аталанта приймає Лаціо у 20 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Лаціо стартує о 16:00 за Києвом. Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

На тижні команди помірялися силами в Кубку Італії, а тепер зустрічаються на тому ж полі в рамках чемпіонату. У середу тріумфувала Аталанта, яка в меншості з голом Маліновського обіграла Лаціо.

Так Руслан доповнив приємну історію протистоянь з "орлами" – ще минулого року забив їм розкішний гол і відзначився асистом. Сьогодні українець залишився в запасі.

Стартові склади команд

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімшиті – Меле, де Рон, Фройлер, Руджері – Ілічіч, Міранчук – Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Ламмерс, Мурієль, Кальдара, Маліновський, Пессіна, Скальвіні, Пашаліч.

Лаціо: Рейна – Патрік, Ачербі, Раду – Лаццаррі, Мілінковіч-Савіч, Лейва, Альберто, Марушіч – Корреа, Іммобіле.

Запасні: Аліа, Г.Перейра, А.Перейра, Худт, Пароло, Ескаланте, Луліч, Мусаккіо, Акпа-Акпро, Мурікі, Фарес.

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