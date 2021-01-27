Аталанта – Лаціо: Маліновський грає у чвертьфіналі Кубка Італії – відеотрансляція матчу
Аталанта приймає Лаціо в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Стартові склади команд і відеотрансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка Італії Аталанта – Лаціо розпочався о 18:45 за Києвом. Відеотрансляція доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24". Руслан Маліновський повернувся в старт бергамасків.
Стартові склади команд
Аталанта: Голліні – Джімшиті, Ромеро, Паломіно – Меле, Фройлер, Пессіна, Гозенс – Маліновський, Міранчук – Мурієль.
Лаціо: Рейна – Патрік, Худт, Ачербі – Марушіч, Мілінковіч-Савіч, Ескаланте, Акпа, Фарес – Перейра, Мурікі.
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