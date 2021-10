У Бергамо зустрічаються сусіди по турнірній таблиці. Аталанта перебуває на 5-й позиції (18 очок), а Лаціо Саррі – 6-й з мінімальним відставання від "нерадзуррі" (17). Гру показує MEGOGO. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Лаціо на "Футбол 24", стартує о 16:00. Руслан Маліновський розпочав на лаві запасних.

Склади команд

Аталанта: Муссо, де Рон, Деміраль, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Меле, Пашаліч, Ілічіч, Сапата

Лаціо: Рейна, Хюсай, Рамос, Ачербі, Марушіч, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Педро, Іммобіле, Андерсон

