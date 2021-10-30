Аталанта – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у запасі
Аталанта приймає Лаціо у матчі 11-го туру Серії А. Склади та посилання на онлайн-трансляцію гри дивіться на "Футбол 24".
У Бергамо зустрічаються сусіди по турнірній таблиці. Аталанта перебуває на 5-й позиції (18 очок), а Лаціо Саррі – 6-й з мінімальним відставання від "нерадзуррі" (17). Гру показує MEGOGO. Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Лаціо на "Футбол 24", стартує о 16:00. Руслан Маліновський розпочав на лаві запасних.
Склади команд
Аталанта: Муссо, де Рон, Деміраль, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Меле, Пашаліч, Ілічіч, Сапата
Лаціо: Рейна, Хюсай, Рамос, Ачербі, Марушіч, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Педро, Іммобіле, Андерсон
Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 30, 2021
️ Team news is in!
Presented by @Plus500#AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/3uoB8vOe6r