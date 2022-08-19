Бергамаски домовилися про перехід захисника Удінезе Брандона Соппі. Француз підписав контракт на 4 сезони, повідомляє офіційний сайт Аталанти. Сума трансферу склала 9 мільйонів євро.

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Цікаво, що 20-річний футболіст може встановити дуже незвичне досягнення. Річ у тім, що Соппі має шанс зіграти два матчі поспіль в Серії А проти одного суперника. У першому турі Брандон провів матч з Міланом у складі Удінезе, а вже у неділю з чинними чемпіонами зустрінеться Аталанта.

До слова, Брандон Соппі перебрався в Італії лише рік тому. У минулому сезоні француз зіграв 28 матчів без результативних дій. Його основна позиція – правий захисник, але здатен за необхідності зіграти на будь-якому місці в обороні.

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