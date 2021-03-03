Аталанта приймає Кротоне в 25 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Кротоне стартує о 21:45 за Києвом. Пряма трансляція на каналі Футбол 3, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Руслан Маліновський у попередньому турі не просто повернувся в стартовий склад Аталанти, а й забив ефектний переможний гол, який підняв бергамасків в зону Ліги чемпіонів. Сьогодні українець знову виходить з перших хвилин. А от Віктор Коваленко не потрапив у заявку.

Стартові склади команд

Аталанта: Спортьєлло – Паломіно, Ромеро, Джімшиті – Меле, Пессіна, Фройлер, Гозенс – Ілічіч, Маліновський – Мурієль.

Запасні: Россі, Голліні, Толой, Кальдара, Гісланді, Пашаліч, Сапата, Міранчук, Руджері.

Кротоне: Кордац – Магальян, Луперто, Големіч – Перейра, Дзанеллато, Едуардо, Реца – Рів'єр, Мессіас – Сімі.

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