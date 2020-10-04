Аталанта дуже швидко вийшла вперед у рахунку. Після передачі з власної половини Мурієль уникнув офсайду та реалізував вихід віч-на-віч. Класний удар Де Рона влучив у поперечку, і одразу після цього Кальярі відігрався. Годін без проблем переправив м'яч у ворота після подачі Маріна.

Аталанта перестріляла Кальярі у матчі з сімома голами і очолила Серію А – хороші півгодини Маліновського

Однак, до перерви Аталанта відзначилась ще тричі: Гомес точно пробив у дальній кут, Пашаліч у дотик завершив класну комбінацію, а Сапата ударом від стійки зробив перевагу розгромною. Жоау Педру по перерві один м'яч відквитав, однак красиву крапку поставив новачок бергамасків Ламмерс.

Таким чином, Аталанта набрала 9 очок та стала лідером Серії А, Кальярі з 1 пунктом залишився сімнадцятим.