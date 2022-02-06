Аталанта зустрічається з Кальярі в рамках 24 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на футбол 24.

Матч Аталанта – Кальярі стартує на о 13:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Руслан Маліновський пропустив три останні матчі. За неофіційною інформацією, українець мав проблеми з виконанням COVID-протоколу Серії А. Джан П'єро Гасперіні обирає схему з 4 захисниками.

Стартові склади команд

Аталанта: Муссо – Дзаппакоста, Джімшиті, Паломіно, Песселья – Фройлер, Копмайнерс – Маліновський, Пессіна, Пашаліч – Мурієль.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Толой, Меле, Бога, де Рон, Міхейле, Деміраль, Хатебур, Скальвіні, Сапата.

Кальярі: Краньйо – Голданіга, Ловато, Оберт – Белланова, Марін, Грассі, Дальбер, Лікоянніс – Дейола, Перейро.

Запасні: Аресті, Радуновіч, Баселлі, Гальяно, Лувумбо, Чеппітеллі, Десогус, Курфалідіс, Іову, Карбоні.

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