Аталанта – Кальярі: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський з тривожним знаком

Аталанта приймає Кальярі в 11-му турі Серії А. Руслан Маліновський на третю гру поспіль залишився в запасі, хоча в обох попередніх зустрічах провів лише 39 хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Кальярі на "Футбол 24", стартує о 13:30. Сардинці досі не знали гіркоти поразок у виїзних матчах Серії А 2019/20, причому грали на полях Наполі та Роми – конкурентів команди Маліновського в боротьбі за зону ЛЧ. Аталанта програла лише 1 матч сезону в чемпіонаті Італії – формально в рідних стінах, але після повернення на реконструйований домашній стадіон виграли там обидві зустрічі з сумарною різницею 10:2. Шостий у таблиці Кальярі, який двічі поспіль перемагав на полі Аталанти в Серії А, в разі перемоги міг наздогнати бергамасків, що посідали 4-е, останнє місце в зоні ЛЧ.

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Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімшиті – Кастань, Пашаліч, Фройлер, Госенс – Гомес – Ілічіч, Мурієль

Кальярі: Ольсен – Каччаторе, Клаван, Пізакане, Лікоянніс – Оліва, Кастро, Рог – Наінгголан – Жоао Педро, Сімеоне