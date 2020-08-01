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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Аталанта – Інтер: Маліновський потрапив у заявку на центральний матч Серії А

21:00 - Читать на русском
Аталанта – Інтер: Маліновський потрапив у заявку на центральний матч Серії А
Аталанта – Інтер: Маліновський потрапив заявку на центральний матч Серії А

Аталанта в рамках 38-го туру італійського чемпіонату приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч останнього туру в Серії А 2019/20 Аталанта – Інтер розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Наш Руслан Маліновський залишився в запасі.

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Стартові склади

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Теги
Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Інтер Інтер Аталанта - Інтер
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