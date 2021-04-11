Агент Денніс Лахтер повідомив, що Аталанта не розраховує Олексія Міранчука.

Серебренніков спрогнозував, коли Коваленко гучно заявить про себе в Аталанті

"Спілкуюся з керівництвом Аталанти. Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення прийнято. Цього літа? Можна продавати сьогодні, або продати через рік – був би попит", – сказав Лахтер.

Аталанта придбала 25-річного росіянина восени, він провів 19 матчів у Серії А та відзначився двома голами.

Маліновський зіграв матч сезону – Аталанта мчить по срібло, а Гасперіні хвалять за українця після невдач збірної