Аталанта хоче позбутись Міранчука – росіянин не потрібен команді Маліновського
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук може найближчим часом попрощатись з бергамасками.
Агент Денніс Лахтер повідомив, що Аталанта не розраховує Олексія Міранчука.
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"Спілкуюся з керівництвом Аталанти. Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення прийнято. Цього літа? Можна продавати сьогодні, або продати через рік – був би попит", – сказав Лахтер.
Аталанта придбала 25-річного росіянина восени, він провів 19 матчів у Серії А та відзначився двома голами.
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