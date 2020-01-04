Аталанта хоче підписати захисника Мілана – раніше він вже грав у клубі Маліновського

Аталанта під час зимового трансферного вікна сподівається знайти підсилення для центру оборони.

Бергамаски звернули увагу на оборонця Мілана Маттіа Кальдару, інформує журналіст Ніколо Шіра.

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25-річний гравець пропустив першу частину сезону через важку травму хрестоподібних зв'язок. На початку листопада захисник повністю відновився, але поки не зіграв жодної хвилини за "россонері". Аталанта переконана, що Мілан готовий відпустити Кальдару в оренду до літа.

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До слова, італійський захисник вже мав досвід виступів за клуб з Бергамо – він належав "богині" з 2013 по 2017 рік, після чого перебрався в Ювентус.