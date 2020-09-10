УЄФА прийняв важливе рішення для клубу Руслана Маліновського перед стартом нового сезону.

Аталанта майже завершила реконструкцію стадіону, тому УЄФА дозволив проводити домашні матчі єврокубків на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія, інформує офіційний сайт клубу з Бергамо.

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Після перевірки готовності арени футбольний союз вказав на деякі недоліки – Аталанта пообіцяла виправити їх найближчими тижнями. Загалом стадіон готовий приймати матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. "Це мрія, яка збулась", – сказав президент клубу Антоніо Перкассі.

Нагадаємо, стадіон Аталанти перебував на реконструкції, а домашні матчі єврокубків минулого сезону підопічні Гасперіні проводили на арені в Мілані. У ЛЧ 2019/20 команда Маліновського дійшла до стадії чвертьфіналу, але вилетіла на цьому етапі від ПСЖ.

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