Чутки про відставку 64-річного тренера були ще наприкінці минулого сезону, але він досі тренує Аталанту і пов'язаний з нею контрактом на півтора року. Чи залишиться Гасперіні до літа, теж невідомо.

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Керівництво "Богині" розглядає кілька сценаріїв розвитку подій, серед яких і потенційний відхід Джан П'єро з посади у разі непотрапляння в єврокубки. Замінити його може Доменіко Тедеско, до якого вже приглядаються боси, інформує TMW.

Останнім клубом італійця був РБ Лейпциг, з якого його звільнили у вересні. Раніше Тедеско очолював московський Спартак, Шальке, а також молодіжні команди Хоффенхайма та Штутгарта.

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