Аталанта готова відпустити основного голкіпера – заміна вже знайдена

Менеджмент Аталанти з Бергамо розглядає варіант із продажем воротаря П'єрлуїджі Голліні та підшукав йому спадкоємця.

Кіпер Дженоа Маттіа Перін, права на якого належать туринському Ювентусу, зацікавив бергамасків, повідомляє Calciostyle.

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Голліні готовий залишитися в Аталанті, але клуб не проти його продати, якщо отримає пропозицію від 25 млн євро. Натомість трансфер Періна може коштувати орієнтовно 8-10 млн євро. Він не зміг закріпитися у складі "Старої синьйори" й лише в Генуї після Нового року отримав стабільну ігрову практику.

У нинішньому сезоні П'єрлуїджі Голліні провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 46 м'ячів. Натомість в активі Маттіа Періна 9 поєдинків, 3 із яких – на "нуль".

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