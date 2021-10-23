Аталанта спробує підписати Жеремі Бога та здійснить спробу вже наступного тижня, стверджує Corriere dello Sera.

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Сассуоло бажає отримати за свого нападника близько 20 млн євро. Аталанта ж має намір знайти вінгера після відходу Алехандро Гомеса минулої зими. Задля цього бергамаскам доведеться продати одного з іноземців. Припускається, що цим гравцем стане росіянин Олексій Міранчук. Transfermarkt оцінює хавбека у 13,5 млн євро.

До слова, Бога відіграв у 7 матчах за Сассуоло у поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами. Міранчук же зіграв у 6 поєдинках за Аталанту, не відзначившись результативними діями.

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