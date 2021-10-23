Аталанта готова продати російського конкурента Маліновського заради Бога
Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук може покинути бергамасків, які націлились на нападника Сассуоло Жеремі Бога.
Аталанта спробує підписати Жеремі Бога та здійснить спробу вже наступного тижня, стверджує Corriere dello Sera.
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Сассуоло бажає отримати за свого нападника близько 20 млн євро. Аталанта ж має намір знайти вінгера після відходу Алехандро Гомеса минулої зими. Задля цього бергамаскам доведеться продати одного з іноземців. Припускається, що цим гравцем стане росіянин Олексій Міранчук. Transfermarkt оцінює хавбека у 13,5 млн євро.
До слова, Бога відіграв у 7 матчах за Сассуоло у поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами. Міранчук же зіграв у 6 поєдинках за Аталанту, не відзначившись результативними діями.
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