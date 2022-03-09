Форвард Шахтаря Педро Фернандо може завершити сезон 2021/22 у складі Аталанти.

Аталанта дійсно зацікавлена у підписанні Фернандо, проте не планує здійснювати повноцінний трансфер, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Йдеться про оренду бразильця до кінця сезону. Бергамаски потребують додаткового гравця у лінію атаки, оскільки основний нападник, Дуван Сапата, вибув через травму до травня. ФІФА вже призупинила контракти легіонерів, які виступають в Україні, тож трансфер можуть оформити без перешкод.

Додамо, що Фернандо починав сезон резервістом Шахтаря, проте травма Лассіна Траоре дала йому шанс, яким бразилець непогано скористався – 14 матчів, вісім голів та два асисти.

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