Аталанта драматично поступилась Фіорентині в 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Поєдинок розпочався з пенальті, який реалізував Пйонтек. Дзаппакоста оформив шедевр до перерви, а Бога – після. Та все ж "фіалки" зуміли зібрати волю в кулак і перемогти.

Аталанта в більшості програла Фіорентині та драматично вилетіла з Кубка Італії – Маліновський в тіні Бога

Спершу Пйонтек забив вдруге, а на 90+3 хвилині Міленковіч вдало обробив м'яч і вразив дальній кут. Одразу ж пролунав фінальний свисток. Аталанта драматично вилетіла з Кубка Італії, а Фіорентина у півфіналі зіграє з переможцем пари Ювентус – Сассуоло.