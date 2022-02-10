Аталанта – Фіорентина – 2:3 – відео голів і огляд матчу з шедевром та дивовижною розв'язкою
21:28 - Читать на русском
Аталанта драматично поступилась Фіорентині в 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
56’ Жеремі Бога
Кшиштоф Пйонтек 71’
Нікола Міленковіч 90+4’
56’ Жеремі Бога
71’ Кшиштоф Пйонтек
90+4’ Нікола Міленковіч
Поєдинок розпочався з пенальті, який реалізував Пйонтек. Дзаппакоста оформив шедевр до перерви, а Бога – після. Та все ж "фіалки" зуміли зібрати волю в кулак і перемогти.
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Спершу Пйонтек забив вдруге, а на 90+3 хвилині Міленковіч вдало обробив м'яч і вразив дальній кут. Одразу ж пролунав фінальний свисток. Аталанта драматично вилетіла з Кубка Італії, а Фіорентина у півфіналі зіграє з переможцем пари Ювентус – Сассуоло.
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