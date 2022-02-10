Аталанта приймає Фіорентину в рамках чвертьфіналу Кубка Італії. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Фіорентина стартує на о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі "Футбол 2".

Руслан Маліновський пропустив три гри Аталанти, але на вихідних повернувся в стартовий склад. Українець відіграв весь матч, але команда сенсаційно поступилася Кальярі. Сьогодні Руслан знову виходить з перших хвилин. Фіорентина – один з найулюбленіших суперників Маліновського. За 5 поєдинків проти "фіалок" він настріляв 2 голи та 3 асисти.

Стартові склади команд

Аталанта: Муссо – Джімшиті, Деміраль, Паломіно – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Дзаппакоста – Пашаліч – Маліновський, Бога.

Фіорентина: Терраччано – Одріосола, Куарта, Ігор, Бірагі – Кастровіллі, Торрейра, Малех – Гонсалес, Пйонтек, Сапонара.

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