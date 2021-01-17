Аталанта та Дженоа не змогли виявити сильнішого у матчі 18 туру Серії А . Дивіться відеоогляд матчу Аталанта – Дженоа на "Футбол 24".

Дженоа розпочала із двох гострих моментів біля воріт Аталанти, проте Шомуродов пробив трохи не влучно. Маліновський вийшов у стартовому складі та мав кілька непоганих нагод ближче до середини першого тайму, проте йому забракло техніки. У другому таймі українця замінив росіянин Міранчук, який також не додав Аталанті у активності, а матч завершився сухою нічиєю.

Аталанта не переграла одного з аутсайдерів – Маліновський провалив матч Серії А і втратив супершанс

Таким чином, Аталанта з 32 очками залишилась шостою, Дженоа з 15 пунктами розташувалась на 16 сходинці.