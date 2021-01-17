Аталанта приймає Дженоа у 18 турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський після виходу в основі на кубкову гру зберігає своє місце в старті. Склади та онлайн-трансляцію матчу Серії А дивіться на "Футбол 24".

Власники найкращої актуальної серії в Кальчо (3 перемоги поспіль, різниця плюс 10) проти борця за виживання. Де дивитися матч Аталанта – Дженоа онлайн? Гру транслює oll.tv за підпискою. У прямому ефірі поєдинок покаже також канал "Футбол 2". Сам матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Дженоа на "Футбол 24", стартує о 19:00. В останні роки команди незмінно проводять результативні зустрічі, тому видовище нам гарантовано. Команда Гасперіні повинна продовжувати перемагати, адже повернулася в серйозну боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Аталанта – Кальярі: Бергамо у чвертьфіналі Кубка, Маліновський з двома класними ударами і без аргументів для Гасперіні

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джімшиті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Маліновський – Ілічіч, Сапата

Дженоа: Перін – Крішіто, Мас'єлло, Радовановіч – Дзаппакоста, Стротман, Бадель, Зайц, Чиборра – Шомуродов, П'яца

Відзначаємо кілька цікавих імен у складі гостей. Оорендовані в Ювентуса і Челсі Перін та Дзаппакоста стоятимуть на захисті своїх воріт. Екс-капітан Роми Стротман дебютує після повернення в Італію. Колишня трансферна ціль київського Динамо, Міха Зайц, допомагатиме в центрі поля.