Півзахисник Локомотива Олексій Міранчук перебуває за крок до переходу в Аталанту.

Трансфер росіянина обійдеться Аталанті в 14,5 млн євро, а контракт розрахований на 5 років, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Клубам залишилось оформити всі документи та офіційно оголосити про трансфер Міранчука. Зазначимо, що основна позиція росіянина – центральний атакувальний півзахисник, але також може зіграти на обох флангах у нападі.

До слова, Міранчук провів 32 поєдинки у минулому сезоні в складі Локомотива, записавши до свого активу 16 голів та 5 асистів. Сезон 2020/21 вже розпочався в чемпіонаті Росії, а хавбек у 5 матчах вже відзначився 2 голами та результативною передачею.

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