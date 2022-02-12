"Аталанта буде розлюченою": Аллегрі чекає від команди Маліновського агресії у битві за зону ЛЧ
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі готується до складного поєдинку з Аталантою в рамках 25 туру Серії А.
"Це пряма боротьба за четверте місце, яке гарантує ЛЧ. Матч важливий, але не вирішальний. Буде гарна гра. Аталанта протягом багатьох років показувала, що заслужила місце у топ-4. Вони будуть розлючені після вильоту з Кубка Італії. Нам потрібен виступ на високому рівні.
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Після двох поразок і двох нічиїх їм, можливо, потрібно перемагати більше… Мені не слід розповідати вам про видатну роботу Гасперіні. Він завжди витягав максимум зі своїх гравців і команд", – наводить слова Аллегрі Football Italia.
Нагадаємо, матч Аталанта – Ювентус відбудеться завтра, початок о 21:45. Наразі туринці йдуть четвертими, випереджаючи команду Руслана Маліновського на 2 очки.
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