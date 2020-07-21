Аталанта – Болонья – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У рамках 35-го туру італійської Серії А Аталанта з Бергамо мінімально здолала Болонью. До вашої уваги відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Перший момент створили гості, коли на 9-й хвилині Соріано наважився на постріл з-за меж штрафного – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

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За 10 хвилин у схожому стилі пробив і Барроу, та сфера знову пролетіла поруч зі стійкою. "Богиня" спробувала відповісти моментом Пашаліча (сейв кіпера), та під завісу тайму ледь не пропустила від того ж Барроу – після розкішного штрафного у виконанні конголезця за Аталанту зіграла перекладина.

А ось другий тайм був за господарями. Спочатку міг забивати Толої, а потім спрацювала колумбійська зв'язка Сапата-Мурієль: перший скинув другому під удар, а той поклав м'яч під стійку. Цей гол виявився єдиним, попри подальші старання обох команд.

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