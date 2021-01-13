Півзахисник Аталанти Алехандро Папу Гомес близький до відходу з клубу, проте бергамаски хочуть обмежити коло претендентів на гравця.

Аргентинець прагне продовжити кар'єру в Європі, проте Аталанта не бажає відпускати гравця до одного з конкурентів у Серії А.

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За інформацією Sky Sport Italia, Гомес має два варіанти продовження кар'єри: покинути Італію та спробувати сили в іншій європейській першості, або ж лишитись у Серії А, проте приєднатись до команди, яка не претендує на потрапляння до топ-4.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот проти Гасперіні у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. Тренер не пробачив такого ставлення, тому хавбек навіть не потрапляє до заявки команди в останніх поєдинках.

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