Аякс розпочав поєдинок агресивніше та вже у середині першого тайму зумів відзначитись у воротах Аталанти з пенальті – Душан Тадіч впевнено пробив по центру без шансів для голкіпера. За кілька хвилин нідерландці подвоїли перевагу зусиллями Лассіна Траоре.

Аталанта уникла поразки від Аякса – Маліновський вийшов наприкінці гри, травмував суперника і міг стати героєм

Друга 45-хвилинка була за Аталантою. Дуван Сапата ударом головою і потужним ударом повернув інтригу у матч. Руслан Маліновський вийшов на поле на 78 хвилині, проте не допоміг команді вирвати перемогу – українець відзначився кількома фірмовими ударами та жовтою карткою. Після 2-х турів Аталанта розташувалась на другому місці групи D з чотирма очками.