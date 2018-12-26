Аталанта – Ювентус: Роналду забив після заміни вперше за 5 років

Завдяки виходу Роналду Ювентус врятувався від поразки у матчі 18 туру Серії А.

У матчі 18 туру Серії А Ювентус врятувався від поразки. Очок туринцям приніс Кріштіану Роналду, який вийшов на заміну.

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Португалець вперше за 5 років забив у матчі чемпіонату після того, як вийшов на заміну, повідомляє Gracenote Live.

Востаннє таке було в 2013 році, коли Роналду забив Леванте після виходу на заміну у футболці мадридського Реала.

Роналду із 12 м'ячами в активі перебуває на 2 місці гонки бомбардирів у Серії А. На першому із 13 м'ячами перебуває Пйонтек.

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