Фінальний поєдинок Кубка Італії сезону-2020/21 між Аталантою та Ювентусом відбудеться 19 травня, повідомляє офіційний сайт Серії А.

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Зустріч пройде на стадіоні в Реджо-нель-Емілії, де своїх суперників по Серії А приймає Сассуоло. У січні тут відбувся матч за Суперкубок країни, в якому Ювентус впевнено здолав Наполі з рахунком 2:0.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка Італії туринці вибили з боротьби Інтер, Мілан і Дженоа, а "Богиня" здолала Наполі, Лаціо та Кальярі.

До слова, чинним володарем Кубка Італії є Наполі.

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