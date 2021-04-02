Аталанта – Ювентус: Маліновський і Коваленко дізнались місце проведення фіналу Кубка Італії – шанс на перший трофей
Стали відомі дата і місце проведення фінального матчу Кубка Італії.
Фінальний поєдинок Кубка Італії сезону-2020/21 між Аталантою та Ювентусом відбудеться 19 травня, повідомляє офіційний сайт Серії А.
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Зустріч пройде на стадіоні в Реджо-нель-Емілії, де своїх суперників по Серії А приймає Сассуоло. У січні тут відбувся матч за Суперкубок країни, в якому Ювентус впевнено здолав Наполі з рахунком 2:0.
Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка Італії туринці вибили з боротьби Інтер, Мілан і Дженоа, а "Богиня" здолала Наполі, Лаціо та Кальярі.
До слова, чинним володарем Кубка Італії є Наполі.
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