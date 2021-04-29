Фінал цьогорічного Кубка Італії між Ювентусом і Аталантою відбудеться за підтримки глядачів.

Міністерство охорони здоров'я Італії надало дозвіл для проведення спортивних заходів з вболівальниками, інформує Football Italia.

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До цього переліку увійшов і фінал Кубка Італії між Аталантою та Ювентусом, який запланований на 19 травня. Матч відбудеться на стадіоні Сассуоло. Відкриють 20% місць від загальної місткості трибун (23717).

Додамо, що у попередньому фіналі Кубка Італії Ювентус мінімально поступився Наполі.

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