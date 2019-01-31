toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ

Аталанта – Ювентус – 3:0 – відео голів та огляд матчі

00:48 87 Читать на русском
Аталанта – Ювентус – 3:0 – відео голів та огляд матчі
Аталанта – Ювентус – 3:0

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта вдома зустрічалась з Ювентусом. Господарі несподівано перемогли 3:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Аталанта – Ювентус – 3:0

Голи: Кастань, 37, Сапата, 39, 86

Кубок Італії: Аталанта розтрощила Ювентус та сенсаційно вибила туринців з турніру

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта вдома зустрічалась з Ювентусом. Господарі несподівано почали володіти ініціативою та створювати небезпечні моменти. Один з таких був реалізований на 37-ій хвилині матчу, а ще через 2 хвилини рахунок став 2:0 на користь Фіорентини.

У другому таймі гравці Ювентуса прокинулись та почали створювати атаки, але реалізувати моменти туринцям так і не вдалось. Натомість третій гол забили господарі. У підсумку перемога Аталанти 3:0 та вихід у півфінал. Ювентус сенсаційно покидає турнір.

Кубок Італії1/4 фіналу

Аталанта - Ювентус: Середа 30 січня 2019

Аталанта
Матч завершено
3 : 0
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Відеоновини Аталанта - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
59
хв
Шахтар
10:00
Хобро
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук