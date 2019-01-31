Аталанта – Ювентус – 3:0 – відео голів та огляд матчі

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта вдома зустрічалась з Ювентусом. Господарі несподівано почали володіти ініціативою та створювати небезпечні моменти. Один з таких був реалізований на 37-ій хвилині матчу, а ще через 2 хвилини рахунок став 2:0 на користь Фіорентини.
У другому таймі гравці Ювентуса прокинулись та почали створювати атаки, але реалізувати моменти туринцям так і не вдалось. Натомість третій гол забили господарі. У підсумку перемога Аталанти 3:0 та вихід у півфінал. Ювентус сенсаційно покидає турнір.