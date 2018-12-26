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Аталанта – Ювентус – 2:2 – відео голів та огляд матчу

19:27 375 Читать на русском
Аталанта – Ювентус – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – Ювентус – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ювентус на виїзді не зумів обіграти Аталанту в 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Аталанта – Ювентус на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Аталанта – Ювентус – 2:2

Голи: Сапата, 24, 56 – Джімшиті, 2 (автогол), Роналду, 78

Цей поєдинок став першим в Серії А, в якому Кріштіану Роналду не з'явився на полі з перших хвилин. Ймовірно, саме португальця не вистачило туринцям, оскільки саме він після виходу на заміну зумів врятувати свою команду від поразки.

Ювентус завдяки голу Роналду врятував нічию з Аталантою, Парма перемогла Фіорентину: 18-й тур Серії А, матчі середи

Таким чином, Ювентус набрав 50 очок та продовжив лідирувати зі значним відривом. Аталанта має 25 залікових пунктів та знаходиться на 8й позиції.

Італія18 турАтлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо)

Аталанта - Ювентус: Середа 26 грудня 2018

Аталанта
Матч завершено
2 : 2
Ювентус
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Відеоновини Аталанта - Ювентус Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія
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