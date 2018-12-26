Аталанта – Ювентус – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ювентус на виїзді не зумів обіграти Аталанту в 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Аталанта – Ювентус на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Аталанта – Ювентус – 2:2

Голи: Сапата, 24, 56 – Джімшиті, 2 (автогол), Роналду, 78

Цей поєдинок став першим в Серії А, в якому Кріштіану Роналду не з'явився на полі з перших хвилин. Ймовірно, саме португальця не вистачило туринцям, оскільки саме він після виходу на заміну зумів врятувати свою команду від поразки.

Ювентус завдяки голу Роналду врятував нічию з Аталантою, Парма перемогла Фіорентину: 18-й тур Серії А, матчі середи

Таким чином, Ювентус набрав 50 очок та продовжив лідирувати зі значним відривом. Аталанта має 25 залікових пунктів та знаходиться на 8й позиції.