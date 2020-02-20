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Аталанта – Валенсія: Маліновський відреагував на феєричну перемогу бергамасків у матчі плей-офф Ліги чемпіонів

16:42 966 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: Маліновський відреагував на феєричну перемогу бергамасків у матчі плей-офф Ліги чемпіонів
Руслан Маліновський / Getty images

Аталанта обіграла Валенсію (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

Півзахисник Руслан Маліновський залишився задоволеним виступом своєї команди, яка забила у ворота "кажанів" чотири м'ячі, а пропустила лише один.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Що за вечір, що за команда! Дякуємо Бергамо за підтримку. Forza Atalanta", – написав Маліновський на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, 26-річний українець розпочав вчорашній матч на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 81 хвилині, коли остаточний результат вже був встановлений. Відзначимо, що італійська преса прогнозувала появу Руслана в старті, але Джан П'єро Гасперіні вирішив інакше.

Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
00:50
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Теги
Українці за кордоном Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсія
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