Аталанта – Валенсія: Маліновський відреагував на феєричну перемогу бергамасків у матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Аталанта обіграла Валенсію (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник Руслан Маліновський залишився задоволеним виступом своєї команди, яка забила у ворота "кажанів" чотири м'ячі, а пропустила лише один.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Що за вечір, що за команда! Дякуємо Бергамо за підтримку. Forza Atalanta", – написав Маліновський на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, 26-річний українець розпочав вчорашній матч на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 81 хвилині, коли остаточний результат вже був встановлений. Відзначимо, що італійська преса прогнозувала появу Руслана в старті, але Джан П'єро Гасперіні вирішив інакше.

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