"Аталанта – це італійський Ліверпуль": Капелло в захваті від команди Маліновського
Знаменитий італійський тренер віддав належне команді Руслана Маліновського та наставнику бергамасків Джан П'єро Гасперіні.
"Італійські команди втратили страх. Без уболівальників вони частіше наважуються на ризик. Саме тренери закликають гравців більше атакувати, грати агресивніше. Той же Джан П'єро Гасперіні, який практикує захист один в один, але залучає якомога більше футболістів до атаки.
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Аталанта – це італійський Ліверпуль. Це дуже цікава команда, яка має чимало неординарних деталей. Там зібрані дуже якісні гравці. Аталанта завжди атакує, інколи в захисті не залишається нікого", – цитує Капелло AS.
Нагадаємо, Аталанта посідає 6 місце в Серії А та набрала 4 очки у стартових двох турах Ліги чемпіонів. Наступного тижня бергамаски зіграють з Ліверпулем у третьому турі ЛЧ.
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