"Італійські команди втратили страх. Без уболівальників вони частіше наважуються на ризик. Саме тренери закликають гравців більше атакувати, грати агресивніше. Той же Джан П'єро Гасперіні, який практикує захист один в один, але залучає якомога більше футболістів до атаки.

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Аталанта – це італійський Ліверпуль. Це дуже цікава команда, яка має чимало неординарних деталей. Там зібрані дуже якісні гравці. Аталанта завжди атакує, інколи в захисті не залишається нікого", – цитує Капелло AS.

Нагадаємо, Аталанта посідає 6 місце в Серії А та набрала 4 очки у стартових двох турах Ліги чемпіонів. Наступного тижня бергамаски зіграють з Ліверпулем у третьому турі ЛЧ.

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