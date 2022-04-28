Колективи повністю відкрились та наколотили на двох аж 8 голів, 4 з яких були забиті з пенальті. На 79-й хвилині вперше після травми з'явився Руслан Маліновський, але результативними діями не відзначився.

Інтер з жахливим фейлом кіпера програв Болоньї та залишив Мілан лідером, Аталанта і Торіно забили 8 голів на двох

Аталанта наразі втрачає нагоду піднятись у зону єврокубків, розташувавшись на 8-й сходинці з 55 пунктами. Торіно ж, який вже ні на що не претендує, піднявся на 11 місце (44 очки).