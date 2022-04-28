Аталанта – Торіно – 4:4 – відео голів та огляд матчу з поверненням Маліновського
08:29 - Читать на русском
Аталанта й Торіно розійшлись результативною мировою у перенесеному поєдинку 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
18’ Луїс Мурієль
23’ Мартен де Рон
78’ Маріо Пашаліч
84’ Луїс Мурієль
Саша Лукіч 36’
Саша Лукіч 63’
Ремо Фройлер 68’
18’ Луїс Мурієль
23’ Мартен де Рон
36’ Саша Лукіч
63’ Саша Лукіч
68’ Ремо Фройлер
78’ Маріо Пашаліч
84’ Луїс Мурієль
Колективи повністю відкрились та наколотили на двох аж 8 голів, 4 з яких були забиті з пенальті. На 79-й хвилині вперше після травми з'явився Руслан Маліновський, але результативними діями не відзначився.
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Аталанта наразі втрачає нагоду піднятись у зону єврокубків, розташувавшись на 8-й сходинці з 55 пунктами. Торіно ж, який вже ні на що не претендує, піднявся на 11 місце (44 очки).
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