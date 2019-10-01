Аталанта – Шахтар: Воробей назвав головну перевагу "гірників" над італійцями

Екс-нападник Шахтаря Андрій Воробей оцінив шанси колишнього клубу в матчі другого туру групового етапу ЛЧ проти Аталанти.

"Мені здається, що "гірники" будуть намагатися нав'язувати свій стиль. Гра від оборони, на мій погляд, не приведе до позитивного результату.

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Шахтарю не можна програвати. Хоча це не буде смертельно, але тоді права на помилку у команди більше не буде. Головна перевага "гірників" – це більший досвід виступів у ЛЧ.

Зрозуміло, що більшість фанів на міланському Сан-Сіро вболіватимуть за Аталанту, але все одно це не домашні стіни, і газон буде однаковим для обох суперників. Це в якійсь мірі зрівнює шанси команд", – цитує колишнього форварда збірної України Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 1 жовтня, початок о 19:54. Нагадаємо у першому матчі ЛЧ донецький клуб поступився Манчестер Сіті (0:3).

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